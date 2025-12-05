Tối 5-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi; ngụ xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hải Đảo. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, năm 2024, Đảo cùng một số đối tượng mở hụi ngày trên ứng dụng Zalo với các mức từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Sau đó, Đảo rủ những người quen biết tham gia chơi hụi online để hưởng tiền huê hồng.

Đầu năm 2025, lợi dụng sự tin tưởng của người dân nên Đảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Để thực hiện ý định này, đã tạo 11 tài khoản Zalo trong 12 dây hụi với nhiều tên gọi khác nhau, giả mạo làm hụi viên để hốt hụi.

Sau đó, đối tượng yêu cầu hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt trên 1,7 tỉ đồng.