Bắt tạm giam đối tượng lao xe vào cảnh sát giao thông ở Hải Phòng

Tr.Đức |

Khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng mô tô để kiểm tra nồng độ cồn, Huy lao thẳng xe vào một cán bộ cảnh sát giao thông.

Ngày 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Trọng Huy (SN 1989, trú tại xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi điều khiển mô tô lao thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Bắt tạm giam đối tượng lao xe vào cảnh sát giao thông tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Phạm Trọng Huy tại Công an phường Thành Đông

Trước đó, vào tối 6-12, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Lương Bằng, tổ công tác của Công an TP Hải Phòng phát hiện Phạm Trọng Huy đang điều khiển mô tô mang biển số 34B1-134.86 có dấu hiệu vi phạm.

Khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn thì Phạm Trọng Huy không chấp hành mà lao thẳng xe vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ rồi tiếp tục rồ ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác đã truy bắt được đối tượng và bàn giao cho Công an phường Thành Đông điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Tại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.

Tại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.

