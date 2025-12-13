Ngày 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Trọng Huy (SN 1989, trú tại xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi điều khiển mô tô lao thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Phạm Trọng Huy tại Công an phường Thành Đông

Trước đó, vào tối 6-12, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Lương Bằng, tổ công tác của Công an TP Hải Phòng phát hiện Phạm Trọng Huy đang điều khiển mô tô mang biển số 34B1-134.86 có dấu hiệu vi phạm.

Khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn thì Phạm Trọng Huy không chấp hành mà lao thẳng xe vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ rồi tiếp tục rồ ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác đã truy bắt được đối tượng và bàn giao cho Công an phường Thành Đông điều tra, làm rõ vụ việc.