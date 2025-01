Bắt tạm giam doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa nữ nhân viên môi trường ở Nha Trang

Liên quan vụ việc ông Nguyễn Thanh Bình (53 tuổi, ở phường Tân Tiến, TP.Nha Trang) rút kiếm đe dọa nữ nhân viên môi trường gây xôn xao dư luận, tối 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Nha Trang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bình để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". Quyết định trên đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Công an cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông này ở huyện Cam Lâm, thu giữ thêm 1 cây kiếm và 1 bình xịt hơi cay.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 11/1, ông Bình điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes, BKS 79A-333.64, chở theo một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Khi đi đến khu vực công viên bên cạnh Tháp Trầm Hương (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ), ông Bình dừng xe, xuống đi bộ lên lề đường rồi hái một bông hoa để tặng người phụ nữ đi cùng xe.

Ông Bình bị bắt để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". (Ảnh: Người lao động)

Lúc này, chị Đặng Thị Mỹ Hòa (SN 2002, nhân viên Công ty Môi trường đô thị Nha Trang) đang làm nhiệm vụ chăm sóc, trang trí hoa đã nhắc nhở ông Bình. Lập tức, ông này chửi bới chị Hòa và tiến lại cốp xe ô tô lấy một cây kiếm để đe dọa chị Hòa. Người phụ nữ đi cùng đã can ngăn, lấy lại chiếc kiếm và đẩy ông Bình lên ô tô. Chị Hòa sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Bình đã tới Công ty CP Môi trường Đô thị TP.Nha Trang để xin lỗi về sự việc nói trên. Phía công ty đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Bình. Thời điểm ông Bình tới, chị Hòa không có mặt ở công ty.

Hình ảnh ông Bình rút kiếm dọa nữ nhân viên môi trường.

Ông Bình là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình Nha Trang. Nguồn tin trên Pháp luật TP.HCM cho biết, người đàn ông này có tiếng trong giới giang hồ Nha Trang và có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh ông Bình cầm kiếm dọa nữ nhân viên môi trường đăng tải trên MXH khiến nhiều người bức xúc, lên án hành vi của người đàn ông này.