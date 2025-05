Tối 4/5, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Long (SN 1988, trú tại: xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng

Trước đó, ngày 15/4/2025, đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, Công an TP.Hà Nội triển khai phương án bảo vệ các tuyến đường, trong đó có tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Khoảng 13h cùng ngày, sau khi đã uống rượu, Đỗ Xuân Long điều khiển xe máy chở theo N.Đ.H (SN 1983), không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng Nhật Tân đi Nội Bài.

Khi đến địa phận thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ Đoàn tại đây đã ra hiệu lệnh yêu cầu Long dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục phóng xe đi. Khi đến gần Sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã dừng xe, yêu cầu Long đưa xe vào lề đường để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Long không chấp hành mà giằng co xô đẩy cán bộ Công an làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực bảo vệ.

Đối tượng Đỗ Xuân Long - Ảnh: CA Hà Nội

Ngay sau đó, Long đã bị lực lượng Công an khống chế, đưa về Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài làm việc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi gây rối của Đỗ Xuân Long đe dọa đến an toàn của đoàn khách quốc tế khi di chuyển trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đến ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Long về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.