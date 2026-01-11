Bắt tạm giam Đặng Duy Tuấn SN 1997 và 4 người khác trong đường dây tội phạm lớn

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chân dung 5 đối tượng bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68, địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo phòng CSHS đã phân công lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Lúc 09h00 ngày 08/01/2026, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.