Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Trượng

Ngày 10/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Nguyễn Bá Trượng, sinh năm 1969, trú tại tổ 11, khu 7, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh;

Trần Thị Thanh Hòa, sinh năm 1978, trú tại tổ 5, khu Trới 7, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Trưởng Ban dịch vụ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh;

Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1986, trú tại thôn Đồng Giữa, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cùng về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" quy định tại khoản 2 Điều 232 Bộ luật Hình sự. Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Các bị can Nguyễn Bá Trượng, Trần Thị Thanh Hòa, Nguyễn Văn Tiến (từ trái qua phải). Ảnh: CA Quảng Ninh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2025, Nguyễn Bá Trượng đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Hòa và Nguyễn Văn Tiến thực hiện khai thác gỗ tự nhiên tại khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc lô 20, khoảnh 12, tiểu khu 92, khu Tài Noong, thôn Đồng Giữa, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích rừng bị khai thác là 2,55ha. Căn cứ kết luận giám định tư pháp xác định toàn bộ số gỗ mà các đối tượng khai thác là gỗ loài thông thường, không có tên trong danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật.