Băt tạm giam chủ hụi Lê Tuyết Nhung

Trang Anh |

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tuyết Nhung vì lợi dụng việc tổ chức hụi, hốt và bán khống nhiều chân hụi để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tuyết Nhung (sinh năm 1975, ngụ Ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều ra tống đạt các quyết định, lệnh có liên quan bị can Lê Tuyết Nhung

Theo kết quả điều tra, từ năm 2016 đến năm 2023, Lê Tuyết Nhung tổ chức nhiều dây hụi để cho các hụi viên tham gia. Quá trình tổ chức chơi hụi, bị can không lập danh sách hụi viên, không lập biên bản thỏa thuận, không đăng ký hoạt động hụi với Ủy ban nhân dân xã và không mở sổ theo dõi hụi theo quy định.

Lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên, Lê Tuyết Nhung đã tự ý hốt khống 15 chân hụi và bán khống 03 chân hụi, chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng tại 02 dây hụi. Hành vi trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

