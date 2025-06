Bắt tạm giam cán bộ hải quan Bùi Việt Tuấn

Ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng có liên quan đến hành vi khai thác rừng trái phép.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm:

Bùi Việt Tuấn (SN 1968, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai), hiện là cán bộ Hải quan Bát Xát thuộc Chi cục Hải quan khu vực 7.

Nguyễn Văn Phú (SN 1988) và Đỗ Văn Ngân (SN 1990), cùng cư trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng.

Nguyễn Thế Yên (SN 1965, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai).

4 đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Báo Người lao động

Trong đó, các bị can Phú và Ngân bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", còn bị can Yên bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý rừng". Riêng bị can Tuấn – người đang công tác trong ngành hải quan – cũng bị khởi tố, bắt giam để làm rõ vai trò liên quan trong vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 13-6 đến ngày 1-7-2024, nhóm bị can đã tổ chức khai thác trái phép 40,75m³ gỗ rừng tại khu vực lô 12 và 12a, khoảnh 1, Tiểu khu 190, thuộc thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai. Đây là diện tích rừng có chức năng bảo vệ, nằm trong quy hoạch quản lý nghiêm ngặt của địa phương.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Lào Cai cho biết sẽ xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng, đặc biệt là những trường hợp có dấu hiệu tiếp tay, bao che từ cán bộ trong các cơ quan nhà nước.