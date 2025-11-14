Bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà sinh năm 2002

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Hà (SN 2002, trú thôn 4, Bàu Cạn, Gia Lai) về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hà kết hôn và sinh một bé trai tên T.H.U.V, hiện 4 tuổi. Tuy nhiên, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, cả hai ly hôn và cháu bé sống cùng mẹ. Thời gian gần đây, Hà được cho là có biểu hiện trầm cảm, tinh thần bất ổn.

Bị can Bùi Thị Thu Hà

Theo lời khai của bị can, do mâu thuẫn với chồng cũ và nảy sinh ý định trả thù, Hà đã nghĩ đến hành vi tiêu cực. Chiều ngày 6/11, Hà điều khiển xe máy chở con trai đến khu vực hồ nước Biển Hồ. Tại đây, Hà đã dìm cháu bé xuống nước khiến nạn nhân tử vong trong sự đau đớn.

Gây án xong, Hà bước xuống vùng nước sâu với ý định tự tử nhưng không thành. Sau đó, Hà đưa thi thể con trai lên bờ, rồi tìm người thông báo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thu Hà thừa nhận do mâu thuẫn hôn nhân và tình trạng trầm cảm kéo dài khiến tâm lý rối loạn, từ đó nảy sinh suy nghĩ tiêu cực và gây ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ diễn biến tâm lý của bị can cũng như các yếu tố liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.