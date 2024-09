Bắt tạm giam Bùi Hữu Vũ

Ngày 25/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tối vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hữu Vũ (sinh năm 1980, trú tại ấp Qui Lân 1, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Trong quá trình điều tra, xác định: Ngày 23/3/2022, Vũ mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông Hồ Văn Đức (sinh năm 1962, là chú vợ Vũ) để thế chấp vay của bà Nguyễn Thị The (sinh năm 1966, trú xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) số tiền 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành Lệnh bắt tạm giam Vũ (Ảnh: CA tỉnh An Giang)

Sau thời gian trả nợ, Vũ còn thiếu bà The 100 triệu tiền gốc và 200 triệu tiền lời nên bà The không trả lại (GCNQSDĐ) cho Vũ. Ngày 20/7/2024, ôngĐức qua nhà gặp Vũ đòi lại (GCNQSDĐ).

Lúc này, Vũ tức giận việc The hứa trả lại (GCNQSDĐ) cho ông Đức nhưng không trả, nên Vũ điều khiển xe mô tô mang theo 01 can xăng và 01 hộp quẹt gas đến nhà bà The.

Đến nơi, sau khi lời qua tiếng lại, Vũ nói bà không trả thì tôi với bà cùng chết. Vừa nói xong, Vũ lấy can xăng đổ lên người Vũ, thấy vậy bà The bỏ chạy thì Vũ đuổi theo và tạt can xăng vào người bà The.

Con trai Vũ chạy vào can ngăn thì Vũ vẫn cố tình lấy quẹt gas ra bật lửa nhưng do hộp quẹt gas vẫn còn nguyên trong bọc nên không cháy. Người dân xung quanh thấy vậy lao vào giật lấy can xăng trên tay Vũ nên Vũ chạy xe về nhà và đến Công an xã Vĩnh Khánh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.