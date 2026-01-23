Ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thiêm Cảnh (29 tuổi) và Lê Xuân Công (25 tuổi, cùng trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 11/01, anh Đ. (23 tuổi, trú tại Hà Nội) đến Công an phường Yên Sở trình báo về việc bị kẻ gian lấy mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH khi đang để tại khu vực số 79 Ngọc Hồi. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Hai đối tượng bị bắt - Ảnh: Công an Hà Nội

Đến ngày 12/01, Công an phường Yên Sở đã xác định và bắt giữ thành công Cảnh và Công khi các đối tượng đang lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng là anh em họ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Cảnh đã rủ Công từ Thanh Hóa ra Hà Nội để "hành nghề".

Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, bộ đôi này thừa nhận ngoài vụ trộm xe SH trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 02 vụ trộm xe máy khác tại các khu vực khác nhau trên địa bàn Hà Nội với thủ đoạn tương tự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.