Ngày 14-8, một nguồn tin xác nhận Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Huỳnh Thành từng là thẩm phán tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ



Theo nguồn tin, ông Thành bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan vụ án xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ông Thành là thẩm phán tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk, nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk.

Theo nguồn tin, cuối năm 2023, ông Thành đã bị tạm đình chỉ công tác. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành đã nghỉ việc theo chế độ từ tháng 7-2025.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi thông báo đến TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk về việc bắt tạm giam ông Huỳnh Thành.