Hình ảnh đối tượng. Ảnh cắt từ video.

Chiều 8/5, theo nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong , Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) bắt giữ một đối tượng là tài xế xe ôm có hành vi dùng dao đe dọa người dân để đòi tiền xe ôm, xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt giữ ở trên địa bàn TP Hà Nội.

Cũng trong cùng ngày, cơ quan Công an cũng đã làm việc với nạn nhân để xác minh làm rõ. Đồng thời dựng lại hiện trường vụ việc.

Như tin đã đưa, tối 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đứng bắt xe khách tại KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội) bị đối tượng nam giới - tài xế xe ôm dùng dao đe dọa, đòi số tiền 700 nghìn đồng gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, theo lời nạn nhân kể lại, họ từ Bắc Ninh về Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu thì được tài xế xe ôm tiếp cận và chở đi.

"Tôi vừa xuống Bến xe Mỹ Đình thì tài xế xe ôm nói "đi xe anh đi", "đi xe anh đi", anh đưa đi... vì biết nhà xe" - người phụ nữ nói.

Khi di chuyển được một đoạn, tài xế yêu cầu cặp vợ chồng trả tiền nhưng người vợ không chịu, và nói phải đưa đến xe khách mới trả tiền.

Sau đó, tài xế xe ôm này đã tách cặp vợ chồng ra để mỗi người đi 1 xe. Do thấy quãng đi xa, người phụ nữ nghi ngờ thì bị các đối tượng này đe dọa, chửi bới...

Cuối cùng, chúng chở cặp vợ chồng ra KCN Bắc Thăng Long, cách Bến xe Mỹ Đình khoảng 10 cây số. Tại đây, các đối tượng đòi số tiền 500 nghìn đồng cho quãng đường trên.

Đáng chú ý, khi thấy cặp vợ chồng mang theo nhiều hành lý, chúng đòi thêm số tiền 200 nghìn đồng (tổng cộng là 700 nghìn đồng).

Khi bị cặp vợ chồng phản ứng, một đối tượng đã rút dao đe dọa người chồng. Lo sợ trước hành vi côn đồ trên, cặp vợ chồng đã phải trả tiền cho chúng.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của các đối tượng. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm.