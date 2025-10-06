HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tài xế xe ôm Nguyễn Văn Thải

Duy Anh |

Đối tượng Nguyễn Văn Thải bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Mới đây, Công an phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thải, 53 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang, là tài xế xe ôm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của một du khách nước ngoài. 

Theo đó, vào tối 26/9, Công an phường Bắc Nha Trang tiếp nhận tin báo của ông Borisov Daniil, 26 tuổi, quốc tịch Nga về việc bị một người đàn ông trộm cắp chiếc balô bên trong có 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, 1 máy ảnh và 2 triệu đồng tại khu vực công viên Hòn Chồng. 

Bắt tài xế xe ôm Nguyễn Văn Thải- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Qua xác minh, ngày 27/9, Công an phường Bắc Nha Trang đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Thải về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thải khai nhận, vào chiều 25/9, khi đang chạy xe trên đường Trần Phú, thấy ông Borisov Daniil đang đi bộ nên đã ra hiệu mời người này lên xe. Khi người này đồng ý, ông Thải đã chở đến công viên Hòn Chồng. 

Tiếp đó, Thải lấy tẩu thuốc lá dạng sợi đưa cho ông Borisov Daniil hút. Khoảng 15 phút sau, ông Borisov Daniil có biểu hiện phê thuốc, mất kiểm soát và nằm bất tỉnh. Thải đã lục túi quần lấy điện thoại di động cùng chiếc ba lô và tẩu thoát. 

Thải đã mang tài sản trộm cắp được đi bán được 2,7 triệu đồng. 

Hiện Công an phường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

