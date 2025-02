Bắt tài xế xe ôm công nghệ phóng hoả đốt nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội

Ngày 25/2, lực lượng chức năng vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú Hoàng Mai, Hà Nội). Đức được xác định là đối tượng gây ra vụ phóng hoả đốt nhà ở phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai vào rạng sáng ngày 19/2.

Cụ thể sự việc xảy ra vào khoảng 0h42' ngày 19/2, trước cổng một nhà dân trên phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nguyễn Hữu Đức mặc áo xe ôm công nghệ, đeo khẩu trang rồi bất ngờ hất chai xăng trước cửa nhà, châm lửa phóng hoả. Vụ cháy không gây ra thương vong, nhưng đã gây bức xúc trong dư luận.

Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan công an

Tiếp nhận tin báo về vụ phóng hỏa, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an phường Đại Kim tổ chức điều tra.

Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức. Tại cơ quan công an, Đức khai sự việc xuất phát từ mâu thuẫn với chủ nhà. Vào thời điểm xảy ra sự việc, Đức chở khách về nhà rồi đến cây xăng mua 10.000 đồng tiền xăng. Đồng thời đối tượng dùng khẩu trang đen bịt biển số xe máy, bịt mặt rồi đến nhà người có mâu thuẫn để châm lửa đốt.

Sau khi ra tay, Đức bỏ chạy và phi tang bật lửa trên đường trốn chạy. Với các tài liệu, chứng cứ thu giữ được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Đức để điều tra về hành vi "Giết người".