Bắt Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục liên quan vụ kẹo rau củ Kera

Chiều 4/4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk trong vụ sản xuất kẹo rau củ Kera.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin tại họp báo.