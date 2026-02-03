Bắt quả tang, phát hiện "bí mật" của Quách Thị Tú Trinh tại phòng trọ

Trước đó, vào ngày 22/1, tại một nhà trọ thuộc khu phố chợ Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Đà Nẵng bắt quả tang Quách Thị Tú Trinh (SN 1989, trú tại phường An Thới, TP HCM) và Chế Văn Chung (SN 1999, trú khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại thời điểm trên, các trinh sát phát hiện Huỳnh Đức Tài (SN 1993, trú khối phố Ngân Câu, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đang mua ma túy của Trinh trước phòng trọ. Qua đấu tranh Tài khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Chung về sử dụng.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Tang vật thu giữ gồm 7 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 25 gam; 1 cân tiểu ly, 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động và 2,1 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.