Bắt quả tang nam sinh lớp 7 hành động lạ trước nhà vệ sinh, bà mẹ Hà Nội thảng thốt: Ai có con nên làm ngay điều này!

Mới đây, một bài đăng của phụ huynh Hà Nội khiến nhiều người không khỏi giật mình. Theo chia sẻ của người đăng bài, là chủ một cửa hàng, chị đã trực tiếp bắt gặp một cậu bé học lớp 7 có những hành vi bất thường trước khu vực nhà vệ sinh. Cậu bé đứng rình rập, nhìn trộm nhân viên nữ nhà mình, rồi có hành vi không đứng đắn dù lối ngõ vẫn có người qua lại. Chưa dừng lại ở đó, khi nhân viên đi bộ ra bến xe buýt, cậu bé còn đạp xe theo sau, chặn đầu và có hành động sàm sỡ.

Sự việc khiến người phụ nữ choáng váng. Chị cho biết mình có đầy đủ clip ghi lại toàn bộ hành vi, cũng như thông tin cá nhân của cậu bé: tên tuổi, trường lớp, địa chỉ gia đình và số điện thoại phụ huynh. Tuy nhiên, đứng trước mắt chị lúc ấy không phải là một "kẻ xấu" theo cách người lớn thường hình dung, mà là một cậu bé lớp 7 nhỏ thó, run rẩy, khóc lóc, van xin được cho một cơ hội sửa sai và tha thiết mong đừng để bố mẹ biết chuyện.

Trong đoạn tin nhắn, cậu bé liên tục dùng những cụm từ như "cháu xin lỗi bác nhiều", "cháu hứa thật sự", "cháu biết ơn bác vì đã cho cháu một cơ hội".

"Nhìn cháu khóc mà tôi không nỡ. Nghĩ cũng chỉ trạc tuổi con mình, tâm lý đang rất bất ổn nên tôi không làm căng. Nhưng tôi nói rõ: đây là cơ hội cuối cùng. Nếu tái phạm, gặp người khác thì tôi không biết kết cục sẽ thế nào", người phụ nữ kể lại.

Chị nhấn mạnh mong muốn phụ huynh quan tâm hơn tới đời sống tinh thần của con, đặc biệt là việc tiếp xúc sớm với điện thoại, mạng xã hội và những nội dung vượt quá khả năng nhận thức của lứa tuổi. Ngay lập tức, câu chuyện nhận được hàng trăm bình luận.

Cần can thiệp sớm!

Không ít phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm quản lý thiết bị công nghệ trong gia đình. Có người cho biết con chỉ được dùng điện thoại "cục gạch" với hai chức năng nghe - gọi, còn iPad, laptop đều sử dụng dưới sự kiểm soát của bố mẹ. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận không thể lúc nào cũng kè kè bên con, mà quan trọng hơn là hiểu con đang làm gì, tiếp cận nội dung gì và bị ảnh hưởng bởi ai.

Một số phụ huynh khác kể lại những trải nghiệm đáng sợ từ thời con học online trong giai đoạn dịch bệnh, khi trẻ bị bạn bè gửi link, dụ dỗ xem những nội dung không phù hợp. Có gia đình may mắn phát hiện kịp thời, chọn cách không cấm đoán cực đoan mà đồng hành, giải thích, dẫn đường để con hiểu đúng sai.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng mạng xã hội và internet vốn có hai mặt. Trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt thật giả, đúng sai, rất dễ bị ảnh hưởng bởi những bình luận trêu đùa, những nội dung biến tướng mà người lớn đọc còn thấy "lạnh sống lưng".

Không chỉ trên mạng, ngay cả sách truyện bày bán công khai cũng có không ít ấn phẩm bị cho là lệch lạc, kích thích trí tò mò theo hướng tiêu cực nếu không có sự chọn lọc và hướng dẫn của người lớn.

Đáng chú ý, phần lớn bình luận đều thống nhất ở một điểm: trong trường hợp cậu bé lớp 7 nói trên, việc trao đổi với gia đình là cần thiết. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng đây không đơn thuần là hành vi bộc phát mà có thể là dấu hiệu của nhận thức lệch chuẩn về giới tính hoặc vấn đề tâm lý cần được can thiệp sớm.

Ở tuổi dậy thì, trẻ đứng trước những biến đổi mạnh mẽ về sinh lý và cảm xúc, nếu không được giáo dục giới tính bài bản, không có người lớn lắng nghe và định hướng, các hành vi sai lệch rất dễ leo thang, thậm chí dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Tuy vậy, cũng có phụ huynh lên tiếng nhắc nhở rằng không nên vội vàng đổ lỗi tất cả cho bố mẹ hay cho điện thoại, mạng xã hội. Con cái mỗi đứa một tính, hoàn cảnh gia đình khác nhau và không phải cha mẹ nào cũng có đủ thời gian, năng lực để trở thành "chuyên gia tâm lý" sau một ngày làm việc mệt mỏi. Điều quan trọng là khi sự việc xảy ra, người lớn cần cùng nhau tìm cách giúp đứa trẻ thay vì chỉ dừng lại ở sự phán xét hay sợ hãi.

Giáo dục con cái, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, không thể chỉ trông chờ vào việc cấm đoán hay buông lỏng. Đó là hành trình cần sự quan tâm, đối thoại, giáo dục giới tính đúng đắn và cả sự can thiệp kịp thời khi cần thiết. Bởi đôi khi, một lần người lớn dám nhìn thẳng vào vấn đề có thể là cơ hội duy nhất để một đứa trẻ được kéo lại trước khi đi quá xa.