Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu gần 400kg nghi thuốc nổ

T.Trực |

Lực lượng chức năng thu giữ 377kg chất rắn dạng cục, nghi là thuốc nổ.

Chiều 20-4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển, cất giấu 377kg chất rắn nghi thuốc nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu gần 400kg nghi thuốc nổ - Ảnh 1.

Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Phạm Văn H. vận chuyển tang vật nghi thuốc nổ

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18-4, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành kiểm tra, phát hiện Phạm Văn H. (37 tuổi, trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển mô tô biển kiểm soát 76AB-052.51, chở theo một bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, khối lượng khoảng 20kg, lưu thông tại khu vực ngã ba đường vào quán Mỹ Giang (thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường).

Làm việc với lực lượng chức năng, H. khai nhận số chất rắn trên là thuốc nổ, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ cho các đối tượng sử dụng vào việc khai thác thủy sản. Đồng thời, đối tượng tự nguyện giao nộp thêm một bao tải có đặc điểm và trọng lượng tương tự, được cất giấu phía sau quán Mỹ Giang.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu gần 400kg nghi thuốc nổ - Ảnh 2.

Số tang vật nghi thuốc nổ bị thu giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán Mỹ Giang do bà N.T.M. (41 tuổi, trú thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường) làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 bao tải chứa khoảng 337kg chất rắn dạng cục, được cất giấu tại nhiều vị trí xung quanh khu vực quán. Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc là 377kg chất rắn nghi là thuốc nổ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn H., đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật để tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

tỉnh Quảng Ngãi

bộ đội biên phòng quảng ngãi

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

