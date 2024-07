Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn An (SN 1991; HKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi Môi giới mại dâm, Chứa mại dâm và Nguyễn Hữu Huy (SN 2005; HKTT: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, hồi 15h25’ ngày 05/7/2024, Tổ công tác của Đội Hình sự Công an quận Ba Đình kiểm tra tại 01 nhà nghỉ thuộc phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện 01 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Hai đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA TP Hà Nội

Qua đấu tranh, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn An là người môi giới mại dâm với giá 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, Đỗ Văn An còn điều hành đường dây gồm 15 gái bán dâm, trong đó có 04 gái bán dâm chưa đủ 16 tuổi, 01 gái bán dâm chưa đủ 18 tuổi.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Huy là người hỗ trợ môi giới, chở gái bán dâm cho Đỗ Văn An.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.