Bắt quả tang bảo vệ tàng trữ ma túy ở quán karaoke đang ngừng hoạt động

Thống Nhất |

Tại cơ sở karaoke đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công an bắt quả tang Nguyễn Tài Linh tàng trữ ma túy.

Ngày 19/9, Công an phường Hương Trà, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ bảo vệ tàng trữ ma túy ở quán karaoke.

Trước đó, lúc 20h50 ngày 16/9, Công an phường Hương Trà tiến hành kiểm tra hành chính một địa điểm karaoke trên đường Hùng Vương.

Bảo vệ quán karaoke tàng trữ ma túy bị bắt quả tang Tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nguyễn Tài Linh tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Tài Linh (SN 1995, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng; nhân viên bảo vệ, quản lý tài sản của quán karaoke) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ở phòng kho, tầng 2 của cơ sở này. Thời điểm kiểm tra, quán karaoke đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Tại hiện trường, công an phường phát hiện và thu giữ các tang vật gồm: 0,7 gam ma túy đá (Methamphetamine), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Qua kiểm tra nhanh, Nguyễn Tài Linh dương tính với chất ma túy đá (Methamphetamine). Công an phường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tài Linh về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở, bắt tạm giam 'trùm súng đạn' Đoàn Quốc Thái

