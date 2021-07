Bắt quả tang 6 đôi nam nữ mua bán dâm tại quán karaoke

Ngày 8-7, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình ) cho biết đang lập hồ sơ, xử lý chủ quán karaoke trên địa bàn xã Thanh Trạch về hành vi chứa mại dâm .

Trước đó, tối 5-7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Công an xã Thanh Trạch phát hiện, bắt quả tang quán karaoke S.a.o B.i.e.n (thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch) do N.T.D (SN 1958, ngụ xã Thanh Trạch) làm chủ chứa mại dâm.



Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng hát karaoke của quán này có 6 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an huyện Bố Trạch đã lập biên bản sự việc, đồng thời tiến hành bắt giữ chủ quán N.T.D về hành vi chứa mại dâm và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.