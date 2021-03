Bắt quả tang 35 đối tượng lắc tài xỉu, thu giữ gần 100 triệu đồng

Khoảng 13h15’ ngày 2/3, nhận được tin báo quần chúng nhân dân tại khu vực bãi đất trống bên cạnh nhà bà Trần Tú Nguyên (SN 1982, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) có nhiều đối tượng đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện Thoại Sơn tiến hành triệt phá.

Cơ quan Công an kiểm đếm tang vật.

Lực lượng Công an đã khống chế và bắt giữ 35 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng gồm: 1 xe ôtô, 4 xe mô tô, 16 ĐTDĐ, trên 98 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật khác có liên quan.