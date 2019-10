Bắt quả tang 2 đối tượng người Trung Quốc trộm cắp trên máy bay

Theo kết luận điều tra, vào ngày 26/5/2019, trên chuyến bay VN1341 từ Cam Ranh vào TP.HCM, khi máy bay đạt được độ cao cân bằng, Gui Xingshang tự ý đổi vị trí, ngồi qua dãy ghế đối diện phía trước.

Tiếp theo, Gui Xingshang đứng lên mở hộc khoang hành lý phía trên, lấy túi xách của anh Trần Anh Tú (một hành khách trên chuyến bay) đặt xuống ghế ngồi của mình. Sau khi lấy 30 triệu đồng từ chiếc ví bên trong túi xách, Gui Xingshang cất lại túi xách vào khoang hành lý.

Tất cả hành vi của Gui Xingshang bị anh Hồ Đức Ngọc (hành khách trên chuyến bay) chứng kiến, quay lại bằng điện thoại di động.

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh Ngọc đề nghị nhân viên trên khoang máy bay giữ Gui Xingshang lại, đồng thời anh Tú kiểm tra túi xách và phát hiện bị mất tiền.

Biết bị lộ, lợi dụng lúc đông người, Gui Xingshang bỏ lại 30 triệu đồng đã lấy trộm được vào khoang hành lý đối diện với khoang hành lý để túi xách của anh Tú.

Do vẫn quan sát Gui Xingshang nên anh Ngọc phát hiện, chỉ điểm chỗ Gui Xingshang vừa cất giấu tiền. Tại Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Gui Xingshang tự viết tường trình thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 1/9/2019, chuyến bay VJ655 của hãng VietJet khởi hành lúc 16 giờ từ sân bay Đà Nẵng đi TP.HCM.

Trong lúc đang bay, đối tượng Ren Dao Jun (mua vé và ngồi ghế 16D) đã đi đến ngồi ở ghế 14D (không có người ngồi) cùng với dãy ghế của anh Nguyễn Văn An. Thấy anh Nguyễn Văn An ngủ, đối tượng này đứng dậy lục ngăn hành lý phía trên dãy ghế số 14.

Thấy nghi ngờ, anh Nguyễn Xuân Khánh (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) và chị Nguyễn Phạm Minh Hiếu (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) là hai tiếp viên trên máy bay, đi đến chỗ Ren Dao Jun.

Thấy có người đến, Ren Dao Jun vội vã ngồi xuống ghế 14D, dùng áo khoác quấn và che tay phải. Anh Khánh gọi anh An dậy kiểm tra lại hành lý, lúc này anh An phát hiện chiếc túi xách để trong ngăn hành lý, bị kéo khóa và mất 9.400.000 đồng.

Khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên chuyến bay và lực lượng cảng vụ đưa Ren Dao Jun cùng tang vật giao cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bắt người phạm tội quả tang.

Đến ngày 2/9, Công an quận Tân Bình chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Ren Dao Jun về hành vi “Trộm cắp tài sản”.