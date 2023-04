Bắt quả 16 nam, nữ thanh niên mở "tiệc" ma túy trong phòng VIP quán karaoke

Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 người để làm rõ hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke Hồng Kông (phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Nhóm bay lắc ma túy tại quán karaoke Hồng Kông. Ảnh: Công an Hà Nam

Trước đó, rạng sáng 1-4, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Duy Tiên tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất, phát hiện, bắt quả tang 16 nam, nữ thanh niên (10 nam, 6 nữ) mở "tiệc" ma túy trong quán karaoke Hồng Kông do Nguyễn Thị Hằng (SN 1978, ngụ phố Ninh Lão, phường Duy Minh) làm chủ.

Trong số đó, công an bắt quả tang 13 nam, nữ thanh niên đang có hành vi "bay lắc" tại 2 phòng VIP 4 và VIP 5 và 3 người là quản lý, nhân viên quán karaoke.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 đĩa sứ có chứa Ketamin, 3 điện thoại di động và một số dụng cụ, tang vật liên quan. Khám xét khẩn cấp quán karaoke Hồng Kông, công an thu giữ 12 viên ma túy MDMA và một số tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.