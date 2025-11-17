Vì sao phó giám đốc Nguyễn Xuân Khương bị bắt?

Ngày 17/11, báo Lâm Đồng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Khương (sinh năm 1982, trú tại phường Nam Gia Nghĩa).

Ông Khương bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước thời điểm vướng lao lý, bị can đang đương chức Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới. Công an đề nghị các đơn vị này thực hiện các bước xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Khương theo quy định.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm cụ thể của bị can.

Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Thông tin trên TTXVN cho hay, trước khi được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng, Nguyễn Xuân Khương là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ.

Tháng 3/2025, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông (cũ) sáp nhập Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ vào Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Đắk Nông.

Đến tháng 7/2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Đắk Nông được đổi tên thành Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng.