Bắt Phó giám đốc chi nhánh Công ty CP Đăng kiểm Bắc Kạn

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam đối với Hứa Văn Toản (SN 1972, trú tại Tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, ông Toản là đăng kiểm viên, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang.

Bị can Hứa Văn Toản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hứa Văn Toản tại Tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn và tại nơi làm việc thuộc thôn Lảm Lượng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.