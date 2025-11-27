Bắt Phan Thị Diễm sinh năm 1990 và người yêu

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 25/11, Công an xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo của ông N.Q.M (sinh năm 1968, trú thôn La Tháp Tây, xã Thu Bồn) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe mô tô hiệu AirBlade, biển số 92F1-096.xx, trị giá khoảng 40 triệu đồng do ông M đứng tên đăng ký xe.

Chân dung cặp đôi. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Thu Bồn đã phân công lực lượng, tiến hành xác minh ban đầu, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, qua đó đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp trên là cặp đôi Mai Xuân Hải (sinh năm 1993), trú phường Thanh Khê và Phan Thị Diễm (sinh năm 1990), trú xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Mai Xuân Hải là đối tượng đã có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Phan Thị Diễm có 01 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; qua thử test, cả 02 dương tính với ma túy đá.

Tang vật thu giữ trong vụ việc. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tiến hành đấu tranh, 02 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an xã Thu Bồn thu giữ tang vật gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave RSX màu đỏ đen, gắn biển số 77E1-176.24; 01 xe mô tô nhãn hiệu AirBlade màu vàng bạc đen, biển số 92F1-096.xx là tang vật vụ trộm cùng nhiều vật dụng khác có liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an xã Thu Bồn đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để điều tra mở rộng vụ việc.