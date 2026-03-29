Bắt Phạm Văn Thoại SN 2001

Duy Anh |

Ngày 27/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 8/3, lực lượng chức năng đã phối hợp đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Khắc Huân (1994), trú tại thôn Thắng Lợi, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi tang trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 viên ma túy dạng hồng phiến.

Quá trình đấu tranh, Huân khai nhận trong ngày Huân đã tổ chức sử dụng ma túy với Lê Văn Phú (1994), Phạm Văn Thoại (2001) cùng trú tại thôn 4, xã Vũ Quang và Lê Quang Triều (1990) trú tại thôn 1, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an xã đã triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy các đối tượng trên, đồng thời tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với các đối tượng đều cho kết quả dương tính.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Huân đã liên hệ với Hồ Ngọc Sơn (1995) trú tại thôn Sơn Quang, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh để hỏi mua ma túy cho nhóm của Huân sử dụng. Hồ Ngọc Sơn đồng ý bán 8 viên với giá một triệu đồng rồi liên hệ Nguyễn Ngọc Tuấn (2001) trú tại thôn 7, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh để vận chuyển số ma túy trên lên giao cho Nguyễn Khắc Huân.

Với những tại liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội mua bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại