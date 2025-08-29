HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá

T.Minh |

Sau khi bị khám xét nơi ở và nơi làm việc, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá Cao Tiến Đoan đã bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Tối 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, ngụ tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bắt ông Cao Tiến Đoan , doanh nhân vi phạm pháp luật tại thanh hóa - Ảnh 1.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CTV

Lệnh bắt giữ ông Cao Tiến Đoan đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Trước đó, vào tối ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia
Tags

Công an tỉnh Thanh Hoá

cao tiến đoan

tỉnh Thanh Hoá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại