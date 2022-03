Mới đây, một clip TikTok ghi lại tình huống dở khóc dở cười của một người khi đang thưởng thức món bánh bột lọc đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà clip này hiện đã 1,3 triệu lượt xem cùng gần 2 nghìn bình luận. Rốt cuộc sự tình ra sao, mời bạn xem xong sẽ rõ.



Bát nước chấm chống dính khiến cả người ăn lẫn người xem đều phải cười ra nước mắt

Những tưởng đây chỉ là một clip ghi lại khoảnh khắc ăn uống bình thường, nào ngờ người trong clip muốn chấm miếng bánh bột lọc vào bát nước chấm mà mãi vẫn không chấm được.

Dẫu cho người này đã nhúng hẳn miếng bánh vào bát nhưng chẳng có xíu nước chấm nào bám vào phần bánh. Đúng là cảnh tượng khiến cho cả người ăn lẫn người xem chỉ biết thốt lên hai tiếng: bất lực.



Cũng xin là 3 phần hoang mang, 7 phần bất lực

Đã có rất nhiều người bình luận phía dưới clip và để lại những nhận xét vô cùng hài hước. Kha khá người cho rằng đây đích thị là bát nước chấm chống dính rồi.

- Nước chấm chống dính là đây. Bát nước chấm kiểu: "Đã không thuộc về nhau xin đừng miễn cưỡng".

- Công nghệ chống thấm mới ra đời dành cho người thích chấm nhưng không thích có vị nước chấm.

- Chấm tới đêm cũng không hết nước bát này.

- Ừ thì là chấm, nhưng chấm như không mà thôi.

Quả thật ai đi ăn mà gặp phải bát nước chấm thế này cũng chỉ biết bật cười bó tay, chẳng biết phải làm thế nào để thưởng thức cho trọn vị. Thế nhưng rốt cuộc lỗi có phải do bát nước chấm hay không? Câu trả lời chính xác thì chưa ai dám chắc chắn nhưng cũng có một số người xem đưa ra lập luận khá hợp lý. Theo họ, do bánh bột lọc có phần vỏ khá trơn, do vậy khi chấm sẽ rất khó tạo ra sự bám dính như thông thường, có chăng cũng chỉ là dính "sương sương" trên bề mặt mà thôi.

Phân tích là thế nhưng có lẽ cũng không mấy ai đặt nặng vấn đề rằng rốt cuộc vì lý do gì mà nước chấm không bám hay thấm được vào miếng bánh bột lọc. Chỉ biết, clip trên đã khiến cho ai xem xong cũng cảm thấy thích thú, vậy là nó cũng mang tính giải trí cao đấy chứ nhỉ?

Nguồn: TikTok

https://kenh14.vn/bat-nuoc-cham-trieu-view-khien-ca-nguoi-an-lan-nguoi-xem-deu-bat-luc-u-thi-la-cham-nhung-cham-nhu-khong-ma-thoi-20220325133652255.chn