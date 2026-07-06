Bắt nữ tiếp viên hàng không “xách hộ” 12 túi chứa 1 kg ma túy trị giá hơn 9 tỷ đồng

Hơn 1 kg heroin được giấu tinh vi trong 12 túi hành lý đã khiến một nữ tiếp viên hàng không đối mặt với cáo buộc có thể bị phạt tới 25 năm tù.

Mới đây, một nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways vừa bị bắt giữ tại Australia sau khi lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 kg heroin được cất giấu tinh vi trong hành lý mang theo khi nhập cảnh. Theo ước tính của nhà chức trách, số ma túy này có giá trị khoảng 500.000 đô la Australia (hơn 9 tỷ đồng) trên thị trường chợ đen.

Theo Reuters, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết người phụ nữ 26 tuổi đến sân bay Melbourne hôm 25/6 và khai mình là tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways. Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng Biên phòng Australia đã tiến hành kiểm tra 12 túi hành lý mà cô mang theo.

Quá trình kiểm tra cho thấy hơn 1 kg heroin được giấu bên trong lớp lót của các túi xách. Ngay sau đó, người phụ nữ bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

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Nhà chức trách Australia cho biết nghi phạm hiện bị truy tố với hai tội danh gồm nhập khẩu trái phép chất ma túy qua biên giới và tàng trữ chất ma túy với số lượng đủ để buôn bán. Theo quy định của nước này, mỗi tội danh đều có khung hình phạt tối đa lên tới 25 năm tù.

Nữ tiếp viên đã bị tạm giam từ ngày 26/6 và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào ngày 14/9 tới.

Đáng chú ý, vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về việc các đường dây buôn bán ma túy quốc tế tìm cách lợi dụng nhân viên hàng không để vận chuyển chất cấm qua biên giới.

Bà Simone Butcher, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Australia, nhấn mạnh lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung xử lý những trường hợp lợi dụng vị trí nghề nghiệp hoặc uy tín cá nhân nhằm hỗ trợ hoạt động buôn bán ma túy.

Trong khi đó, ông Clint Sims, Chỉ huy Lực lượng Biên phòng Australia, cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vẫn không ngừng tìm cách lôi kéo những người làm việc trong các lĩnh vực có mức độ tin cậy cao, trong đó có phi hành đoàn, để đưa ma túy vào Australia.

Về phía Thai Airways, hãng hàng không này cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và khẳng định luôn áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với hành vi của toàn bộ nhân viên. Trong tuyên bố chính thức, hãng nhấn mạnh sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra Australia chưa công bố thông tin về nguồn gốc số heroin cũng như liệu người phụ nữ có thuộc một đường dây buôn bán ma túy hay chỉ đóng vai trò vận chuyển. Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục để làm rõ toàn bộ vụ việc.

Australia được đánh giá là một trong những quốc gia có chính sách kiểm soát ma túy nghiêm ngặt nhất thế giới. Những vụ buôn lậu ma túy qua đường hàng không thường bị xử lý rất nặng, đặc biệt khi số lượng tang vật đủ căn cứ để xác định mục đích mua bán hoặc phân phối. Chính vì vậy, các sân bay quốc tế của nước này duy trì quy trình kiểm tra an ninh và kiểm soát biên giới ở mức rất chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển chất cấm từ nước ngoài.

Nguồn: Reuters, usnews