Bắt "nữ quái" là chủ của hàng loạt phường hụi tiền tỷ ở Nghệ An

Ngày 1/10, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án, bắt một đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu chứng minh được "nữ quái" này đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 6 tỉ đồng của 8 nạn nhân.



Trước đó, ngày 30/9/2021, Công an thành phố Vinh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trần Thị Phương Thúy (SN 1984, trú tại khối 2, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Được biết, thủ đoạn lừa đảo của Thúy rất tinh vi. ‘Nữ quái’ này đã đứng ra tổ chức nhiều bát phường, hụi, đăng thông tin lên Facebook rồi lôi kéo bạn bè quen biết tham gia. Trong quá trình lập phường, Thúy nhưng không thông báo hay đăng ký cho cơ quan có thẩm quyền biết và cũng không tổ chức họp các thành viên trong bát phường.

Thúy tại cơ quan công an.

Điển hình, tại bát phường được Thuý mở từ ngày 8/8/2021 đến ngày 7/9/2021 có 12 suất tham gia, quy định mỗi suất đóng 100 triệu/3 ngày = 1,2 tỷ đồng.

Để trao đổi, liên lạc với những người tham gia bát phường, Thuý lập ra nhóm FaceBook gồm 12 thành viên, ngoài sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên mình, Thuý lập ra thêm 2 tài khoản ảo khác để đánh lừa những người cùng tham gia, sau đó thông qua tài khoản ảo này để đấu phường với lãi suất cao, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Thúy lợi dụng lòng tin của 4 người thân quen khác trong cùng bát phường để nhờ đấu phường và hứa hẹn sớm trả lại. Sau khi nhận tiền phường, Thuý tuyên bố "bể phường", chiếm đoạt tiền của tất cả những người tham gia bát phường này với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự như vậy, Thúy tạo ra nhiều nhóm phường cùng lúc và dùng các tài khoản ảo để đấu chéo nhau, sau đó đến lượt thì Thúy xin khất, không trả tiền dẫn đến vỡ phường nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Ban chuyên án đã chứng minh được số tiền mà Trần Thị Phương Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại là khoảng 6 tỷ đồng.

Ngoài việc lập bát phường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thúy còn tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất cao đến hơn 500% bằng hình thức cắt lãi trực tiếp khi cho vay.

Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP. Vinh cho biết, số tiền mà Trần Thị Phương Thuý đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân là rất lớn. Bên cạnh đó, hành vi cho vay lãi nặng của đối tượng được thực hiện với thủ đoạn tinh vi, bài bản, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, chứng minh tội phạm.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.