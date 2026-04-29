Bắt nữ kế toán Tạ Thị Minh Phương và giám đốc Trần Văn Phu

Trang Anh |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu và Tạ Thị Minh Phương.

Công an tỉnh Ninh Bình tối 29/4/2026 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án trốn thuế, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (Giám đốc Công ty) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) về hành vi phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu có địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

Bị can Trần Văn Phu (Giám đốc) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022 - 2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là trên 800 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu và Tạ Thị Minh Phương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

