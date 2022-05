Bắt “nóng” nhóm đối tượng truy nã nguy hiểm

Các đối tượng gồm: Hoàng Ngọc Mẫn (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1999, cùng trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (sinh năm 1988 tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Cơ quan Công an đã vô hiệu hóa và thu giữ 1 khẩu súng quân dụng tại hiện trường cùng 48 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng). Khám xét khẩn cấp căn nhà nơi chúng lẩn trốn, cơ quan công an thu giữ thêm 1 khẩu súng quân dụng cùng 21 viên đạn và 1 túi ma túy đá.

1. Theo thông tin từ Cơ quan công an, cuối tháng 11-2022, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua cửa khẩu một tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó Hoàng Ngọc Mẫn là một mắt xích quan trọng giúp sức đắc lực cho nhóm đối tượng cầm đầu. Tuy nhiên, tại thời điểm các trinh sát đồng loạt tấn công, Mẫn đã trốn thoát vì vào bệnh viện thăm người thân nên ngày 1-12-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với hắn.

Điều tra viên lấy lời khai đối với Hoàng Ngọc Mẫn.

Trong thời gian lẩn trốn, Mẫn chỉ đạo cho hai đàn em là Trọng và Đồng đến tỉnh Yên Bái thu hồi số tiền cho vay nặng lãi và tiền bán ma túy mà cả ba thực hiện trong thời gian dài trước đó để có vốn trước khi vượt biên ra nước ngoài nhưng không được. Điên tiết vì nhóm đàn em trước đó răm rắp nghe lời, nay cần thì lại có ý phản bội, ngày 14-4-2022, Mẫn giắt súng vào người, đưa cho Trọng, Đồng cùng một đàn em khác thêm một khẩu súng khác tìm đến Yên Bái hỏi tội đám đàn em. Nhưng, vừa đến nơi đã bị đám này vây ráp với số đông nên Mẫn nổ súng bắn chết một đối tượng. Gây án xong, một đối tượng đã ra đầu thú, riêng Mẫn, Trọng, Đồng sử dụng xe bán tải chạy vào các tỉnh phía Nam lẩn trốn.

Ngay sau khi nhận thông báo đề nghị cùng phối hợp truy bắt tội phạm nguy hiểm từ Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Yên Bái, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập tổ công tác cùng với công an các huyện, thị tiến hành rà soát trên diện rộng. Mặc dù đang trong dịp nghỉ lễ, nghỉ bù cần chút thời gian cho gia đình, vợ con nhưng với quyết tâm không để cho tội phạm có thời gian lẩn trốn ngoài vòng pháp luật và gây nguy hiểm cho xã hội, các trinh sát quyết định gác lại tình cảm riêng tư, dành toàn bộ thời gian cho công việc.

Sau hơn một ngày đêm miệt mài lật từng trang sổ ghi tạm trú, tạm vắng của các địa phương, kiểm tra các điểm nóng về an ninh, trật tự, ghi nhận từng biến động bất thường ở các địa phương, các trinh sát phát hiện tại một căn nhà trên đường N3, khu phố 3, phường Thống Nhất có một số người lạ mặt tá túc nhưng chủ nhà không khai báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mờ sáng ngày 3-5-2022, các trinh sát xác định 3 đối tượng tá túc trong căn nhà trên chính là các đối tượng Mẫn, Trọng và Đồng nên lập tức tổ chức vây bắt.

Súng và đạn là tang vật vụ án.

Tuy nhiên, vào thời điểm xuất kích thì trinh sát hiện trường báo tin Mẫn đang đi rửa xe tại một tiệm ở phường Quang Vinh, riêng Trọng, Đồng vẫn trốn trong căn nhà ở đường N3 nên tổ công tác quyết định chia thành 2 mũi đồng loại tấn công. Tại tiệm rửa xe ở phường Thống Nhất, khi phát hiện các trinh sát vây bắt, Mẫn lập tức rút súng ngắn thủ sẵn trong người định chống trả hòng thoát thân nhưng do có sự chuẩn bị từ trước nên các trinh sát đã vô hiệu hóa, buộc Mẫn tra tay vào còng. Riêng tại căn nhà trên đường N3, mũi trinh sát một mặt tổ chức đánh trực diện, một mặt tổ chức bọc hậu bất ngờ ập vào nên Trọng và Đồng không kịp trở tay.

Theo lời khai của các đối tượng, trên đường đi, cứ qua địa phận mỗi tỉnh, Mẫn lại cho thay một bộ biển số khác hòng tránh bị Cơ quan công an phát hiện, theo dõi. Vào đến TP. Hồ Chí Minh, Mẫn móc nối với một người bạn từng có thời gian cùng nhau bán lẻ ma túy ở Thái Nguyên tìm đường để hắn cùng Trọng, Đồng vượt biên trái phép bằng đường mòn, lối mở sang Campuchia nhưng qua nghe ngóng tình hình nhận thấy Cơ quan công an đang ráo riết truy lùng nên cả ba lên xe tìm xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được vài ngày, thấy không an toàn nên cả bọn tiếp tục ngược về Đồng Nai và thông qua một người bạn khác, Mẫn thuê phòng trọ ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa để tá túc. Tuy nhiên, do chủ phòng trọ yêu cầu phải khai báo tạm trú, tạm vắng nên cả ba đã liên hệ với một người quen ở đường N3 xin tá túc vài ngày trước khi tìm đường trốn sang Campuchia. Bọn chúng chưa kịp thực hiện công đoạn cuối cùng thì sa lưới pháp luật.

Riêng súng và đạn, Mẫn khai mua của một đối tượng không rõ danh tính chuyên hoạt động ở khu vực biên giới phía Bắc và đã dùng chính số súng đạn này thực hiện vụ bắn chết người ở tỉnh Yên Bái, số đạn còn lại cả bọn bọc theo trong lúc chạy trốn để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện, truy đuổi. Mẫn hết sức bất ngờ bởi ngoài việc liên tục thay đổi biển số xe trên đường lẩn trốn, hành tung của cả đám cũng hết sức bí ẩn nhưng chỉ vừa đặt chân lên đất Đồng Nai chưa được bao lâu đã bị lộ tẩy...

2. Được biết, Mẫn từng bị Công an tỉnh Thái Nguyên nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy, từng phải lĩnh án 7 năm tù giam về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian thụ án tại trại giam, Mẫn ở chung khu với một phạm nhân khác cũng bị xử tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Biết phạm nhân này có mối quan hệ chằng chịt với một số "đại ca" cầm đầu các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới Tây Bắc, Mẫn tìm cách kết thân và được phạm nhân này hứa hẹn nếu cùng được tha tù sẽ dắt hắn đi giới thiệu với đàn anh để tìm cơ hội "làm ăn lớn" hoặc nếu không thì cũng cho số điện thoại để Mẫn liên lạc.

Nhận thấy thời hạn tù của mình dài hơn và cũng ít có khả năng được giảm án, hắn đã vạch ra đường đi cho Mẫn bằng cách giả bộ luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, thường xuyên hỗ trợ cho các bạn tù khác trong lao động sản xuất để được các phạm nhân bỏ phiếu cao trong các đợt bình xét giảm án.

Áp giải các đối tượng về trụ sở.

Ngày nhận thông báo được tha tù sớm hơn thời hạn, người bạn tù dúi vào tay Mẫn mẩu giấy ghi số điện thoại của một đàn anh từng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới rồi dặn phải học thuộc lòng để khi được tự do thì liên lạc ngay. Nghe lời bạn tù, ngày được mãn hạn, thay vì tạt về nhà thăm hỏi cha mẹ già đang ngày đêm mòn mỏi trông ngóng rồi kiếm một công việc làm ăn lương thiện để nuôi thân, Mẫn lập tức gọi điện liên lạc và bắt xe ôm đến thẳng đại bản doanh của "anh cả" lúc đó đặt ở tỉnh Sơn La (sau này chúng hoạt động di động dọc tuyến biên giới).

Sau ít ngày thử thách, nhận thấy có thể tin được, "anh cả" đồng ý kết nạp Mẫn vào đường dây và giao cho nhiều trọng trách quan trọng từ giao nhận cho đến vận chuyển ma túy... Nhận thấy làm việc với đàn anh dễ thở hơn trước, Mẫn mở rộng hoạt động bán lẻ ma túy cho đám con nghiện và thâu nạp Trọng, Đồng cùng một số đối tượng hình sự cộm cán khác vào mạng lưới.

Trọng và Đồng là những đối tượng thân tín nên được Mẫn giao cho nhiệm vụ cất giấu phân lẻ ma túy và gom tiền mỗi khi đàn em thu được từ việc bán cho đám con nghiện. Một số đàn em khác cũng là dân "đập đá hạng nặng" tìm cách lôi kéo đám con nghiện từ khắp nơi về mua ma túy của mình, ngoài được hưởng hoa hồng còn được cho hút chích thoải mái và được nuôi ăn ngày 3 bữa. Do đám đàn em đều là dân có thâm niên hút chích và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nên chỉ trong thời gian ngắn chân rết của hắn đã men vào từng hang cùng ngõ hẻm và để bành trướng, Mẫn cho mở mang ra nhiều tỉnh, thành ở các tỉnh biên giới Tây Bắc.

Các đối tượng Mẫn, Đồng, Trọng.

Khi túi tiền thu lợi bất chính đã phình to, Mẫn tiếp tục chuyển hướng hoạt động bằng cách móc nối với đám bạn bè, bạn tù là dân "anh chị" ở các tỉnh thực hiện cho vay nặng lãi. Hoạt động của Mẫn đã rơi vào tầm ngắm của công an một số tỉnh biên giới Tây Bắc nhưng do hắn luôn có những thủ đoạn hết sức tinh vi để che đậy nên không ít lần thoát lưới pháp luật trong gang tấc.

Trở lại với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới, sau vài chuyến đánh "hàng" từ Lào về Việt Nam thành công ngoài mong đợi, Mẫn được "anh cả" giao cho điều phối toàn bộ một chuyến lớn khác.

Tháng 11-2021, sau khi nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào, Mẫn cùng đám đàn em mang cất giấu trong rừng sâu và sau vài ngày thấy không bị theo dõi thì ngụy trang bằng cách nhét vào lõi các thùng hàng tiêu dùng định đưa về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Tuy nhiên, hắn không biết rằng toàn bộ hành tung của hắn và đồng bọn đã nằm gọn trong gọng kiềm của trinh sát ma túy nên khi xe, người cùng ma túy di chuyển khỏi khu vực biên giới về nơi tập kết thì đã bị đón lõng...