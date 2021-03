Bắt nóng 2 đối tượng chém người dã man giữa Đà Lạt

Chiều 17/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt cho biết, đã bắt được 2 đối tượng dùng rựa (dao chặt có cán dài) chém ông T.K.L (55 tuổi, trú phường 10, TP Đà Lạt) khiến nạn nhân bị thương nặng và gây xôn xao dư luận địa phương.

Nơi xảy ra vụ chém người

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 16/3, ông T. K. L ngồi ăn uống tại khu vực bên hông khu Hòa Bình, vứt cái chai ra đường, đúng lúc N.M.T (27 tuổi, trú xã Tân Sơn, huyện Hàm Thuận, Bình Thuận) chạy xe máy ngang qua. Vì tránh cái chai này mà xe của T suýt bị ngã. Hai bên lời qua tiếng lại.

T về nhà trọ ở đường La Sơn Phu Tử (phường 6, TP.Đà Lạt) rủ M.H.H (27 tuổi, trú tại phường 5, quận 11, TP.HCM) mang theo rựa và chạy xe máy ra khu Hòa Bình. Hai đối tượng đã dùng rựa chém vào cả hai chân của ông T. K. L khiến máu chảy lênh láng.

Nạn nhân được người dân đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở chân, mất máu nhiều; có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Sau khi chém người, hai đối tượng trên nhanh chóng tẩu thoát.

Tang vật 3 cái rựa bị Công an thu giữ tại phòng trọ

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt và Công an phường 1 đã có mặt phong tỏa hiện trường, truy bắt các đối tượng gây án.

Sáng 17/3, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Đà Lạt khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, các đoạn clip mà người dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày Công an TP. Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 6 bắt giữ N.M.T và M.H.H tại phòng trọ.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ các đối tượng, thu giữ 3 cái rựa tại phòng trọ để điều tra, xử lý.