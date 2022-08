Bắt nhóm thanh niên dùng hung khí chém người, cướp tài sản ở Gò Vấp

Ngày 18-8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Quang Huy (sinh năm 2006, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Thành Lâm (sinh năm 2006, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “Cướp tài sản”. Công an cũng đang truy bắt đồng bọn của cả 2 là Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 2005) và Trần Kim Bảo (sinh năm 2004), cùng ngụ quận Gò Vấp.

Hai đối tượng Lâm và Huy (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, tối 30-7, chị H. (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi bộ trên đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp bị 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn lại. Hai thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe cầm dao khống chế chị H. lấy đi ĐTDĐ cùng 800.000 đồng rồi tẩu thoát.

Sau sự việc, chị H. tới công an trình báo, cho biết, các đối tượng gây án có tuổi đời khá trẻ và cầm dao hết sức dữ tợn.

Chiều 2-8, công an phát hiện Huy và Lâm ở quán cà phê đường Quang Trung, phường 14 nên ập vào bắt giữ. Qua làm việc, cả 2 khai cùng với Duy, Bảo thực hiện hàng vụ cướp ở khu vực. Do thiếu tiền nên các đối tượng lập nhóm rồi cùng nhau đi cướp.

Nhóm mua mã tấu tự chế qua mạng xã hội rồi đem về giấu ở bờ sông Vàm Thuật, phường 14, quận Gò Vấp. Khi đi gây án, nhóm chọn các con đường vắng ít người đi xe máy tiếp cận nạn nhân dùng hung khí uy hiếp yêu cầu đưa tiền, tài sản. Nếu nạn nhân hô hoán, chống trả thì nhóm dùng hung khí tấn công rồi tẩu thoát.

Phương tiện nhóm dùng đi gây án

Điển hình, tối 1-8, anh L.Q.H. (sinh năm 2006, ngụ quận Gò Vấp) cùng bạn dừng xe bên lề đường ở phường 14, quận Gò Vấp và sử dụng điện thoại. Lúc này, nhóm Huy tiếp cận cướp giật chiếc ĐTDĐ của anh H. nhưng nạn nhân giằng co. Lâm dùng phần lưng mã tấu chém vào tay anh H. để Duy lấy tài sản.

Thấy vậy, anh H. chạy tới ôm Duy thì bị Lâm dùng chân đạp ngã lấy mã tấu chém vào tay, đầu. Sau đó, nhóm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường và vứt cây mã tấu ở bờ sông Vàm Thuật. Nạn nhân được đưa đi bệnh cấp cứu điều trị.

Hiện công an đang truy bắt Duy, Bảo và đang điều tra mở rộng vụ án.