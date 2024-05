Ngày 10/5, Công an TP Long Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao 3 đối tượng gồm: Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi), Trần Văn Sinh (32 tuổi) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi), cùng quê ở tỉnh Quảng Nam cho Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Đây là các đối tượng đã gây ra vụ án mạng tại TP Đà Nẵng và lẩn trốn ở TP Long Khánh.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng gây án ở TP Đà Nẵng

Trước đó, rạng sáng 9/5, Công an TP Long Khánh phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Đà Nẵng triển khai các biện pháp nghiệp vụ vây bắt các đối tượng là nghi can vừa gây ra vụ án mạng thành phố Đà Nẵng đang lẩn trốn tại địa bàn TP Long Khánh.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát xác định nhóm đối tượng trên đang có mặt tại một nhà nghỉ tại phường Xuân Thanh nên ập vào kiểm tra, bắt giữ.

Bắt giữ các đối tượng gây án ở Đà Nẵng tại nhà nghỉ ở TP Long Khánh

Theo xác minh ban đầu, vào tối 7/5, do mâu thuẫn với nhau, Tươi đã dùng hung khí chém anh Phan Thành Đạt (19 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) tử vong. Sau khi gây án, Tươi cùng 2 đồng bọn là Sinh và Nhựt dùng xe ô tô chạy trốn vào địa bàn TP Long Khánh.