Bắt nhóm đối tượng trộm hàng loạt ô tô: Hé lộ cách kẻ gian lấy trộm dễ dàng

Ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp ô tô, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với quy mô lớn, tang vật thu giữ hơn 100 xe ô tô các loại được cất giấu tại nhiều địa điểm "bí mật".

Theo đó, vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2021 trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ mất trộm xe ô tô.

Điều đáng nói là những vụ trộm cắp này này diễn ra rất nhanh, không để lại nhiều dấu vết.

Quá trình xác minh, Công an Hà Nội biết được hai chiếc xe bị mất cắp này đều có điểm đến cuối cùng trước khi bị ngắt định vị là ở tỉnh Hưng Yên.

Tiến hành truy xét, cơ quan công an đã phát hiện 1 nhóm gồm 3 đối tượng đang cư trú tại khu vực huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có biểu hiện chuyên tiêu thụ các xe ô tô nghi vấn do người khác phạm tội mà có, do đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1989, HKTT: xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu.

Nhóm người này chuyên cho cầm cố các loại xe ô tô trộm cắp, xe không rõ nguồn gốc, xe thế chấp tại ngân hàng.

Sau khi nhận "cầm" xe, chúng đưa xe ô tô về cấu giấu tại nhiều bãi xe khác nhau nhằm phân tán và tránh sự để ý của người xung quanh.



Ngày 2/7/2021, Công an Hà Nội tiến hành triệu tập, bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Lê Hoàng Đạt (SN 1991 HKTT: số 15 ngõ 192 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội); Nguyễn Thành Công; Nguyễn Hữu Tú (SN 1993 HKTT: thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (SN 1994 HKTT: thôn 4, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1989 HKTT: thôn An Liệt, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Tiến hành kiểm tra tại 7 điểm trông giữ xe ô tô và 6 kho "kín" các đối tượng thuê cất giấu xe ô tô, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 82 chiếc xe ô tô các loại. Khám xét nơi ở và cửa hàng của Nguyễn Thành Công, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ 110 bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc nhận cầm cố xe ô tô.

Từ đây, cách mà đối tượng Lê Hoàng Đạt trộm cắp xe ô tô đã được làm rõ. Theo đó, trong nhiều lần đi gửi xe, Đạt phát hiện tại một số bãi, chủ xe ô tô thường gửi lại chìa khoá cho bảo vệ. Chưa kể, có rất nhiều xe ô tô thay đổi người lái liên tục nên bảo vệ khó nhớ mặt.

Nhận ra "điểm yếu" này, Đạt đã lựa chọn bãi đỗ xe rồi vào yêu cầu bảo vệ đưa chìa khoá chiếc xe bất kỳ (nhãn hiệu xe). Khi bảo vệ mất cảnh giác, đưa chìa khoá thì Đạt bấm mở, xe nào sáng đèn là hắn ta nhận ra và lái đi.

Những chiếc xe trộm cắp này được Đạt lái về Hưng Yên, tháo định vị rồi đem cầm cố cho Công.

Đạt khai nhận, do chơi "tiền ảo" bị thua lỗ nên đã nghĩ ra cách này để có tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ.