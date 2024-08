Những người bị tạm giữ gồm: Đỗ Văn An (41 tuổi); Phạm Nhật Duy (24 tuổi); Trương Hùng Linh (24 tuổi); Đặng Văn Phụng (26 tuổi); Phan Văn Phận (32 tuổi, đều ở huyện Phú Tân, Cà Mau) và Trần Hoàng Anh (47 tuổi, ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau).

Qua nắm thông tin, công an địa bàn phát hiện các đối tượng nêu trên hoạt động trộm cắp và cướp tài sản trên địa bàn huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn và huyện Ngọc Hiển. Cụ thể, họ sử dụng vỏ máy công suất lớn, di chuyển trên các tuyến sông để trộm cắp vỏ lãi, máy nổ… Không chỉ vậy, ban đêm các đối tượng này còn đột nhập nhà ven sông khống chế các người dân, cướp các tài sản như điện thoại, ngư cụ...

Cơ quan Công an còn thu giữ được cả súng tự chế trong vụ việc

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã chứng minh được từ ngày 26/6 -12/8 vừa qua, 6 người trên thực hiện 1 vụ cướp tài sản và 5 vụ trộm. Ước tài sản cướp và trộm hơn 400 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Công an cũng đã tạm giữ hình sự Phan Trường Long (31 tuổi, ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau); Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Tân Hải, huyện Phú Tân) và Trần Văn Đón (38 tuổi, ở thị trấn Cái Nước) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét nơi ở của 9 người này, cơ quan công an thu giữ: 1 súng tự chế, 1 thước ngắm bắn súng, 451 viên đạn chì, 1 dụng cụ cắt kim loại bằng thủy lực; 14 đầu máy xe các loại, 6 vỏ lãi composite... cùng nhiều tang vật khác.

Công an tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi những người bị hại trong vụ việc đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cà Mau (47 Bùi Thị Trường, khóm 3, P. 5, TP.Cà Mau,) hoặc công an địa phương nơi gần nhất để tố giác, góp phần phục vụ điều tra.