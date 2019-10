Bắt nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt ở Sài Gòn

Ngày 19/10, Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt do Quách Chinh Nhân (thường gọi là "Siêu nhân", SN 1972, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) cầm đầu. Hiện công an đang truy bắt thêm các đối tượng còn lại trong băng nhóm này.



Ngoài Nhân, công an bắt giữ thêm 4 đối tượng khác là Bùi Văn Vinh (thường gọi là "râu Anh", SN 1987, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Dương Thị Sen (thường gọi là"Gái vọng", SN 1965, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Đỗ Thị Hạnh (SN 1942, ngụ TP.Hải Phòng) và Trần Văn Điệp (SN 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Điệp bị bắt vì hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, giữa tháng 9/2019, mạng xã hội và báo chí đăng tải, phản ánh về việc 1 băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên.

Tiếp nhận những thông tin này, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra xác định băng nhóm này do Nhân cầm đầu.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ Nhân cùng nhóm đồng bọn. Bước đầu, nhóm khai nhận dàn cảnh móc túi hành khách từ nhiều tháng nay tại khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên. Nhân phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Khi thực hiện hành vi nếu nạn nhân phát hiện thì sẽ có 1 số thành viên cản địa để đồng bọn tẩu thoát.

Nếu nạn nhân chống trả nhóm đánh rồi tẩu thoát. Nhiều người vào bệnh các nạn nhân cũng bị nhóm hành hung. Sau khi thực hiện thành công nhóm sẽ đưa các tài sản lấy được cho Hạnh là người bán nước dạo ở khu vực nhà chờ xe buýt gần đó giữ. Tài sản sau đó được mang bán nhóm chia nhau.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm do Nhân cầm đầu. Công an đề nghi ai từng là nạn nhân của nhóm này tới công an để khai báo phục vụ việc điều tra.