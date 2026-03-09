Bắt nhịp “Một lời mời, tỏa Tết lớn” - Thử thách sáng tạo của Bia Saigon gắn kết người dùng cả nước

Trao "lời mời", mở lòng ngày Tết

Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Bia Saigon tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng với bộ sưu tập lon bia giới hạn đầy sáng tạo. Thoát khỏi những thiết kế quen thuộc, thương hiệu đã khéo léo tôn vinh nét đẹp giao tiếp của người Việt bằng cách đưa những "lời mời" cửa miệng lên chính bao bì sản phẩm.

Với 8 mẫu lon mang những thông điệp quen thuộc như "Kính một ly", "Đối một câu" hay "Hát một bài", mỗi lon bia giờ đây trở thành "người dẫn chuyện" duyên dáng, khơi mào cho mọi cuộc vui. Từ cái cụng ly chúc Tết, phút ngẫu hứng hòa ca, cho đến lời rủ rê "nán lại chút thôi", tất cả giúp khoảnh khắc sum vầy thêm dài lâu và ý nghĩa.

Gói trọn nét lịch thiệp phương Bắc, sự mộc mạc miền Trung và cái tình phóng khoáng phương Nam, những lời mời này chung quy lại vẫn là để kéo mọi người lại gần nhau hơn. Sự tinh tế ấy đã ghi điểm với cộng đồng trực tuyến. Anh Trung nguyên (30 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Trước đây mỗi lần tụ họp anh em hay khớp lúc bắt chuyện, nhưng Tết vừa rồi thì mình toàn nhìn dòng chữ trên lon mà mời mọi người. Nhờ vậy mà không khí bàn tiệc tự nhiên và rôm rả hơn hẳn."

Làn sóng "lời mời" phủ khắp mạng xã hội

Vượt ra khỏi khuôn khổ những bàn tiệc, tinh thần "tỏa Tết lớn" đã tạo nên một cơn sốt trên không gian mạng. Thử thách sáng tạo nội dung nhanh chóng trở thành trào lưu khi người dùng khắp ba miền đua nhau hưởng ứng. Suốt mùa Tết Bính Ngọ, không khó bắt gặp các hashtag #MộtLờiMời #TỏaTếtLớn xuất hiện dày đặc, đi kèm là loạt video rực rỡ sắc màu.

Thử thách "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn" của Bia Saigon được nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng tham gia

Góp phần không nhỏ vào làn sóng này là sự hưởng ứng từ các nhà sáng tạo nội dung được yêu thích như My Tạo, Hồ Cẩm Giang hay Rảnh Thị. Với những phong cách kể chuyện đa dạng, các creator đã khéo léo lan tỏa tinh thần "tỏa Tết lớn" thông qua cách trao gửi "lời mời" mới lạ.

My Tạo mở đầu bằng tình huống hài hước khi hai vợ chồng định đập heo đất sắm Tết thì vô tình hóa giải cuộc tranh cãi của Tía và chú Tư nhờ lời mời "Ngồi một chút" trên lon bia. Sự chân thành và món ngon đã biến bất đồng thành buổi tiệc tất niên ấm cúng. Trong khi đó, Rảnh Thị lại mang đến hơi thở rộn ràng của phiên chợ Tết và vườn nấm, vườn dưa. Cô khéo léo dùng lời mời "Ăn một miếng" để kết nối tình làng nghĩa xóm, giúp mọi người tạm gác lại lo toan để cùng quây quần bên mâm cơm. Với Hồ Cẩm Giang, những lon bia có lời mời lại là cầu nối cảm xúc trong thước phim nhìn lại hành trình năm 2025. Giang khẳng định lời mời giản dị như "Ngồi một chút" chính là nét đẹp văn hóa giúp người Việt mở lòng, gắn kết mọi miền và lan tỏa một cái Tết lớn khắp Việt Nam.

Thực tế, "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn" chính là sân chơi trực tuyến do Bia Saigon khởi xướng. Hoạt động này đã mở ra không gian để mọi người gắn kết, cùng chia sẻ những nội dung sáng tạo được khơi nguồn từ chính những lời mời Tết thân thương và dí dỏm.

Cách thức tham gia vô cùng đơn giản bắt đầu từ việc sở hữu hững sản phẩm Bia Saigon phiên bản giới hạn dành riêng cho Tết Bính Ngọ 2026. Sau đó, người dùng quay lại video ghi lại khoảnh khắc thực hiện các thử thách "lời mời" đầy ý nghĩa như "ăn một miếng", "đối một câu" hay cùng nhau "hát một bài" và tiến hành đăng tải video lên trang Facebook hoặc TikTok cá nhân ở chế độ công khai. Đồng thời mỗi bài đăng cần đính kèm hashtag #BiaSaigon #BiaSaigonLager #MộtLờiMời #TỏaTếtLớn và gắn thẻ những người bạn ở các tỉnh thành khác nhau để cùng nối dài làn sóng gắn kết khắp mọi miền.

Sau hơn 1 tháng triển khai, trào lưu "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn" đã chính thức khép lại với những kết quả ấn tượng. Những video có sức lan tỏa mạnh mẽ đã nhận về các thùng Bia Saigon Lager, trong khi những ý tưởng độc đáo được vinh danh bằng bộ ly thủy tinh cao cấp. Giải "Lời Mời Chung Vị Tết Việt" cũng đã trao tay những người chơi khơi dậy được tinh thần kết nối địa phương ý nghĩa. Đặc biệt, sau vòng quay may mắn đầy kịch tính, chủ nhân sở hữu chiếc iPhone 17 Pro từ giải chung cuộc đã chính thức lộ diện. Bên cạnh đó, hàng nghìn voucher và thẻ cào điện thoại cũng đã được gửi tặng đến những người tham gia may mắn trên toàn quốc.

Sức hút của chiến dịch được minh chứng chỉ sau 1 tháng triển khai, không dừng lại ở lượt tương tác mà còn nằm ở sự kết nối đầy ý nghĩa. Trong nhịp sống tất bật, việc dành thời gian quay một video ngắn cùng gia đình hay rủ rê hội bạn cũ tham gia trào lưu "lời mời" đã trở thành cái cớ để gắn kết tình cảm và xóa nhòa khoảng cách.

