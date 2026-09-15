Bắt nhân viên Phan Thị Yến Nhi SN 2003 và quản lý quán Saga Trương Minh Cảnh

Trương Minh Cảnh là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại quán Saga, có địa chỉ số 04 An Thượng 4, phường Ngũ Hành Sơn.

Công an TP Đà Nẵng tối 14/9/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố mới đây đã tập trung điều tra, làm rõ hoạt động buôn bán khí cười tại quán Saga, phường Ngũ Hành Sơn.

Đến ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị can gồm: Trương Minh Cảnh (sinh năm 1987), Phan Thị Yến Nhi (sinh năm 2003) cùng trú tỉnh Quảng Trị; Phạm Hoàng Gia Phong (sinh năm 2002) trú tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Bang (sinh năm 2003) trú phường Hải Châu; Lương Xuân Nhi (sinh năm 2004) trú phường Điện Bàn Đông; Nguyễn Lê Minh Châu (sinh năm 2000) trú phường Ngũ Hành Sơn và Nguyễn Lê Cẩm Tú (sinh năm 1999) trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng.

Qua điều tra xác định, Trương Minh Cảnh là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại quán Saga, có địa chỉ số 04 An Thượng 4, phường Ngũ Hành Sơn. Trong quá trình kinh doanh, Cảnh mua các bình khí cười từ một nam thanh niên không rõ lai lịch, đưa về quán để bán cho khách có nhu cầu sử dụng.

Đối tượng Cảnh chỉ đạo 6 nhân viên tại quán gồm Phạm Ngọc Bang, Lương Xuân Nhi, Phạm Hoàng Gia Phong, Nguyễn Lê Minh Châu, Phan Thị Yến Nhi và Nguyễn Lê Cẩm Tú hỗ trợ các công việc liên quan đến việc bán khí cười cho khách.Tài liệu thu thập được xác định, chỉ trong thời gian từ ngày 24/6 đến ngày 10/7, Cảnh đã thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán khí cười. Toàn bộ số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, số bị can là nhân viên đều còn khá trẻ, trong đó có nhiều người chỉ mới ngoài 20 tuổi. Mặc dù biết khí cười thuộc mặt hàng bị cấm mua bán, các bị can vẫn tham gia, hỗ trợ Cảnh thực hiện việc mua bán tại quán.

Đối với 6 nhân viên, bước đầu xác định những người này được Cảnh trả lương theo công việc như phục vụ, pha chế, thu ngân và không được hưởng riêng khoản tiền từ việc bán khí cười.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền thu lợi từ hoạt động buôn bán khí cười trong thời gian trước đó, cũng như vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.