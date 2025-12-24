Bắt Nguyễn Thị Huỳnh Như và nhiều phụ nữ

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về việc triển khai về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, Công an xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt triển khai lực lượng ra quân đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm liên quan đến ma tuý.

Cụ thể, vào ngày 17/12, Công an xã Thuận Lợi đã tổ chức bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, gồm: Lê Hoàng Phương Dung, SN: 1980; Nguyễn Ngọc Trường, SN: 1993; Dương Thị Bích Tuyển, SN: 1985, cùng ngụ tại ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi và Nguyễn Thị Lan Phương, SN: 1998, ngụ tại ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tiếp đó, ngày 23/12, Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh Như, Sinh năm: 1990 ngụ xã An Phước để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh Như (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã An Phước phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Huỳnh Như đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở ấp 7, An Phước thu giữ 7 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá).

Làm việc với Cơ quan Công an, Như khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng dần thì bị bắt.

Hiện Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.