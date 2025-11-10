HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Nguyễn Thị Hà sinh năm 1996

Chi Chi |

Nguyễn Thị Hà là đối tượng trốn truy nã vừa bị bắt giữ.

Ngày 09/11/2025, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996) trú thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông là đối tượng bị truy nã về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Bắt Nguyễn Thị Hà sinh năm 1996- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà. Ảnh: CA GIa Lai

Theo điều tra của cơ quan Công an, cuối tháng 12/2024, Nguyễn Thị Hà cùng đồng bọn bán ma túy cho một số đối tượng nghiện ma túy trên đại bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ). Liên quan đến vụ việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 03 đối tượng khác về các hành vi “Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau khi gây án, Nguyễn Thị Hà lẩn trốn ở nhiều nơi và mới đây, đối tượng về ẩn náu tại nhà một người quen ở thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình tại địa bàn, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã phát hiện đối tượng lạ mặt đến cư trú tại địa phương nên kiểm tra, xác minh Nguyễn Thị Hà chính là đối tượng trốn truy nã nên tổ chức truy bắt.

Bắt Trần Tấn và 4 đồng phạm tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

báo mới

Phụ nữ

truy nã

trốn truy nã

bắt giữ

đối tượng truy nã

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại