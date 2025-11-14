Bắt Nguyễn Thành Đạt

Ngày 13/11, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP điều tra, truy bắt nhóm đối tượng sử dụng dao tự chế và ná bắn đạn bi để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện Công an xã Đông Thạnh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Hoàng Bảo Khang và Nguyễn Thành Đạt (cùng SN 2009, cùng ngụ xã Đông Thạnh TP.HCM) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Riêng Trần Thanh T. và Nguyễn Văn T., do chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan Công an cho gia đình bảo lãnh, Công an xã Đông Thạnh sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường để quản lý giáo dục.

Nhòm đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an TP.HCM).

Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước với một người tên Minh, khoảng 19h ngày 3/11, nhóm 4 người nói trên đã mang theo hung khí là dao tự chế, mã tấu, ná cao su bắn đạn bi xông vào một quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

Sau đó, các đối tượng này quay sang hăm dọa, dùng ná bắn đạn bi bắn, dao tự chế chém vào cửa quán, bàn mà khách đang ngồi, gây hoang mang, lo sợ cho những người có mặt tại quán cà phê, rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 4/11, Công an xã Đông Thạnh đã xác định và triệu tập làm việc 4 đối tượng trên đồng thời thu giữ tang vật gồm: 2 xe mô tô và nhiều hung khí nguy hiểm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.