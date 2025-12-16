HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Nguyễn Phúc Thắng sinh năm 2001

Duy Anh |

Nguyễn Phúc Thắng là đối tượng giả danh công an, chặn đường để cưỡng đoạt tài sản của 2 học sinh.

Ngày 15/12, Công an xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Thắng (sinh năm 2001) quê tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi giả danh Công an nhân dân, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Bắt Nguyễn Phúc Thắng sinh năm 2001 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Phúc Thắng và trang phục đối tượng giả danh Công an nhân dân (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, tối ngày 13/12, hai em học sinh là Nguyễn Anh V. (sinh năm: 2008) và Nguyễn Hoàng Yến N. (sinh năm 2009) cùng ngụ xã Hưng Thịnh điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng thì bị Thắng (mặc trang phục CAND, mặc áo khoác ngoài) dùng xe máy áp sát, đe dọa bắt 2 học sinh phải đóng phạt số tiền 4,1 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ xe.

Do hoảng sợ, em N. đã đưa cho Thắng 2,2 triệu đồng (gồm tiền mặt và chuyển khoản).

Tuy nhiên, đối tượng không đồng ý và tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền.

Không dừng lại ở đó Thắng cho em V. điều khiển xe về nhà, còn bản thân đối tượng trực tiếp chở em N. vào một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Thịnh để chờ lấy nốt số tiền còn lại.

Lợi dụng lúc Thắng sơ hở khi ra tính tiền phòng, em N. đã nhanh trí bỏ chạy và nhờ người dân báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo của bị hại Công an xã Hưng Thịnh đã huy động lực lượng tiến hành truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp với Công an xã Phước An tiến hành bắt giữ Thắng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

