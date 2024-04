Ngày 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1979, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG) về tội "lừa dối khách hàng", quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015.



Công an đọc lệnh bắt giữ ông Liêm

Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Đồng Nai trong việc mở rộng điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "lừa dối khách hàng" xảy ra tại dự án KDC Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG bị cáo buộc đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (500 căn biệt thự trái phép) thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư LDG.

Toàn cảnh 500 căn biệt thự trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức thi hành các quyết định và khám xét chỗ ở đối với ông Liêm.

Liên quan đến sai phạm của Công ty LDG trong dự án sai phạm trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo Công ty LDG về tội "lừa dối khách hàng"; khởi tố 05 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan.