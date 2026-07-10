Bắt Nguyễn Hồng Kỳ - kẻ đâm vợ vì phát hiện nhắn tin với bạn khác giới

Kỳ phát hiện vợ thường xuyên liên lạc, nhắn tin với bạn khác giới nên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Kỳ khuyên nhủ nhưng chị P.N không chấm dứt việc này.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Kỳ, (sinh năm 2002, cư trú tại ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang, chỗ ở hiện nay tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Hồng Kỳ kết hôn với chị V.T.P.N, sinh năm 2006, cư trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang vào năm 2022. Sau đó, vợ chồng Kỳ chuyển đến tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống). Đến tháng 6/2026, Kỳ và chị P.N chuyển về sinh sống tại nhà chị P.N tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang, Kỳ phát hiện chị P.N thường xuyên liên lạc, nhắn tin với bạn khác giới nên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Kỳ khuyên nhủ nhưng P.N không chấm dứt việc này.

Đối tượng Nguyễn Hồng Kỳ - Ảnh: Công an An Giang

Vào khoảng hơn 21 giờ ngày 03/7/2026, trong lúc hai vợ chồng Kỳ đang ngủ ở nhà, mỗi người ngủ một phòng riêng thì Kỳ phát hiện chị P.N vẫn nhắn tin qua lại với bạn khác giới nên Kỳ qua phòng của P.N để nói chuyện và khuyên nhủ, P.N có lời lẽ xúc phạm lại Kỳ.

Tức giận, Kỳ lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị P.N. Được mọi người trong gia đình đến khuyên can, Kỳ dừng lại và đến Công an xã Thạnh Hưng đầu thú. Chị P.N được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu, hiện nay đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.