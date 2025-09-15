Sáng 15-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Ông Trần Văn Thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa liên quan vụ nâng khống điểm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 6 bị can tại Hội đồng thi trường THPT Tĩnh Gia 4 (thị xã Nghi Sơn cũ), trong đó có ông Lường Tú Lê, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Chấm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Đến ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Ngọc Liêm (SN 1976), nguyên hiệu trưởng trường THPT Ngọc Lặc, và khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết (SN 1979, nguyên là giáo viên trường THPT Ngọc Lặc về tội danh trên do đã can thiệp, nâng khống điểm cho 1 thí sinh từ trượt thành thủ khoa của trường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tại kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn có nhiều thí sinh có điểm thi cao bất thường nên đã tập trung xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu đã xác định, tại Hội đồng thi THPT Tĩnh Gia 4, kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024-2025 có bài thi của một thí sinh có sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi.

Còn tại Hội đồng thi trường THPT Ngọc Lặc, có bài thi của một thí sinh có điểm cao bất thường. Cụ thể là, tổng điểm thi của thí sinh này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm nhưng kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm lại là 39,4 điểm.

Liên quan tới vụ án "Giả mạo trong công tác", đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can là các hiệu trưởng, giáo viên của các trường THPT trên địa bàn.